حارس أسود الرافدين مهدد بالغياب عن مواجهة الأردن

وذكر الاتحاد في بيان، أن "فهد طالب، سيخض مساء اليوم السبت، إلى فحوصاتٍ طبيةٍ للكشفِ عن حالته بعد تعرضه إلى إصابةٍ أثناء تدريباتِ الأمس".وبات فهد طالب، مهددًا بالإبعاد عن مواجهة منتخب الأردن، في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.وفي حال ابتعاد طالب عن المنتخب العراقي فإن مركز حراسة أسود الرافدين، سيقتصر على الثنائي جلال حسن، وأحمد باسل، حتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة.وكان الإتحاد الآسيوي، رفض في وقت سابق إضافة اللاعب حسن عبد الكريم ليكون بديلاً للجناح دانيلو السعيد، الذي غادر البعثة بعد مباراة إندونيسيا.