واقعة تاريخية.. خطأ لحكم "الفيديو" يتسبب بإعادة مباراة بهذا الدوري

وقدم جنك بطل الدوري أربع مرات شكوى إلى لجنة الحكام بعد الهزيمة 2-1 على ملعب لوتو بارك معقل أندرلخت يوم 23 ديسمبر الماضي. وقال في شكواه إن قرار حكم الفيديو المساعد غير صحيح بعد ركلة جزاء.وحدثت الواقعة بعد تسديد جناح جنك ييرا سور من كرة مرتدة في مرمى حارس أندرلخت كاسبر شمايكل بعد ثوان من إضاعة برايان هاينن ركلة الجزاء.لكن الهدف ألغي بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بعدما أظهرت الإعادة أن سور كان داخل منطقة الجزاء.غير أن الإعادة أظهرت أيضا ارتكاب خطأ في ظل وجود اثنين من لاعبي أندرلخت داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.وقال جنك في بيان "اللجنة.. أيدت شكوى جنك بأن حكام المباراة أساءوا تطبيق اللوائح خلال تنفيذ ركلة الجزاء المعنية وما أعقبها".ويحتل جنك المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي، في حين يحتل أندرلخت الفائز باللقب 34 مرة وهو رقم قياسي المركز الثاني.ولم يتم الإعلان بعد عن موعد إعادة المباراة.