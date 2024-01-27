تحول من غريم الى صديق.. تطورات جديدة بقضية مدريد وبرشلونة

وفي التقرير الذي نشرته منصة "ريليفو" الإسبانية، أوضحت أن قادة ريال مدريد يرون أنه من المستحيل على برشلونة الدخول في منافسة من أجل إجراء الصفقات وضم اللاعبين الكبار في الميركاتو.وأضافت أن هناك عدة دلائل تسلط الضوء على ذلك الأمر، أولها إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سرعان ما استبعد برشلونة إمكانية ضمه، بجانب إندريك وأردا غولر اللذين فضلا الانتقال إلى الفريق الأبيض على نظيره الكتالوني.وأوضحت "ريليفو" أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى إغراق النادي في دوامة من الروافع الاقتصادية وتخفيضات الرواتب وتعديلات الميزانية، وهو ما يصعب من مهمة التعاقد مع نجوم جدد.بخلاف ذلك، ذكرت "ريليفو" أن ريال مدريد لا يرغب في خلق المزيد من المشاكل لبرشلونة، خاصةً أنه شريكه الوحيد خلال الوقت الحالي لتنفيذ مشروع "دوري السوبر ليغ".وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، وفلورنتينو بيريز نظيره في ريال مدريد، تربطهما علاقة قوية في الفترة الأخيرة.أما على المستوى الرياضي على أرض الملعب، فأكدت الصحيفة أن وجهة نظر ريال مدريد تغيَّرت أيضًا، بعدما فقد برشلونة مستواه منذ رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مشيرة إلى أنه كان "الكابوس الكبير" للفريق الملكي لأكثر من عقد من الزمن.كما أن المشروع الذي يقوده المدرب الحالي تشافي هيرنانديز انحرف عن الحمض النووي الشهير لبرشلونة، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وبعيدا عن برشلونة، فإن تنافس ريال مدريد يزداد مع الفرق الأخرى، مثل أتلتيكو مدريد الذي ينافس ريال مدريد منذ عشر سنوات والذي أقصاه من بطولة كأس الملك التي يحمل لقبها، بجانب جيرونا الذي يراه الميرينغي منافسا على لقب الدوري الإسباني.