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ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني
Alsumaria Tv
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حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة لاس بالماس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا، على ملعب الأخير "دي جران كاناريا".
وسجل لريال مدريد، فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني في الدقائق 65 و84، بينما سجل خافيير مونييز هدف لاس بالماس الوحيد في الدقيقة 53.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن الوصيف جيرونا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.
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