برشلونة يتعرض لخسارة قاسية من فياريال

وسجل لبرشلونة، إلكاي جوندوجان، بيدري، وإيريك بايلي (هدف عكسي)، في الدقائق 60 و68 و71، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو، إلياس أخوماش، وجونسالو جيديش وسورلوث وموراليس في الدقائق 41، و54 و84 و(90+9) و(90+12).وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر