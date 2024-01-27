تشافي ينفعل خلال خسارة اليوم: يا له من عار

فخلال الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال (4-3)، احتسب حكم اللقاء مونويرا مونتيرو ركلة جزاء ضد سانتي كوميسانيا، لاعب الغواصات الصفراء، بداعي لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات.لكن حكام الفيديو استدعوا مونتيرو لمراجعة اللعبة، ليقرر بعدها إلغاء ركلة الجزاء.وردا على ذلك، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، توجه تشافي نحو أقرب كاميرا إلى جواره، وقال بصوت عال وواضح: "يا له من عار! يا له من عار".ومن المتوقع أن يتعرض تشافي لعقوبة من قبل لجنة المسابقات، نتيجة اعتراضه الواضح على قرار حكم اللقاء.وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.