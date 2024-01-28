"أسود الرافدين" بالطقم الأبيض في مواجهة الأردن يوم غد (صور)

الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المؤتمرُ الفنيّ صباح اليوم الأحد، والخاص بمباراةِ المنتخب الوطنيّ العراقي والأردن عقد في ستاد خليفة الدوليّ، ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطنيّ محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمني عمر كاظم.وتقرر أثناء المؤتمر أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحارس باللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقم الأحمر الكامل وحراسه باللون الأسود، وفقا للبيان.الصور: