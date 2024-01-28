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مدرب الأردن يرفع راية التحدي أمام العراق: النشامى أعدوا العدة للفوز

رياضة

2024-01-28 | 05:33
مدرب الأردن يرفع راية التحدي أمام العراق: النشامى أعدوا العدة للفوز
3,723 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد مدرب منتخب الأردن الحسين عموتة، أن المنتخب العراقي فريق مقاتل ومنظم جدًا وصعب، لكن النشامى أعدوا العدة للفوز عليه والصعود لدور الـ 8 من بطولة كأس آسيا قطر 2024، التي تستمر حتى 10 فبراير/ شباط المقبل.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، للحديث عن المباراة التي تُقام غدًا الإثنين عند الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب خليفة الدولي: "نحن جاهزون للمباراة، وتدربنا بصفوف مكتملة في الأيام الماضية، واللاعبون عازمون على الفوز والتأهل للدور المقبل".

وأضاف: "أطلب من اللاعبين عدم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، كونها تشتت الأفكار وتحلل المباريات بشكل غير منطقي، وأنا شخصيًّا لا أتابع الصحافة ولا وسائل التواصل الاجتماعي، وأحاول أن أجعل اللاعب يركز على العمل والواجبات المطلوبة منه للوصول إلى المستوى المطلوب".

مدرب منتخب الأردن يرد على فيتال
ورد مدرب منتخب الأردن على التصريحات المنسوبة لمدرب النشامى الأسبق البلجيكي فيتال بوركلمانز، الذي قال إن طموح الأردنيين لا يتعدى دور الـ 16، وذلك بقوله: "طموحنا الوصول إلى أبعد نقطة، ومن غير المعقول أن تكون هذه المجموعة من اللاعبين والكادر الفني تبحث فقط عن بلوغ هذا الدور، نحن نريد الفوز للتأهل إلى دور الـ8".

وأضاف عموتة: "نعمل على تعزيز الحافز النفسي من أجل رفع المستوى الفني. الحافز الذاتي هو أساسي، كون الحوافز الشخصية وطموح تحسين الصورة يعدان دافعين قويين".

وعن دفاع النشامى قال مدرب منتخب الأردن: "فريقنا تطور من ناحية التنشيط الدفاعي، خاصة في المباريات الأخيرة، ونسعى أن يكون التنشيط الدفاعي والتدخل على المهاجمين في المكان والوقت المطلوب، حتى لا يكون هناك تدخلات خطيرة في أماكن تكلفنا الكثير".

مدرب منتخب الأردن يبرر إراحته 5 لاعبين أمام البحرين
وتحدث عن خسارة المنتخب الأردني 0-1 أمام البحرين، والأحاديث التي تلت المباراة، عن أنه هرب من مواجهة السعودية أو اليابان، وذلك بقوله: "هل أنا غبي لأشرك 4 لاعبين معرضين للإيقاف في دور الـ16 ولاعب مصاب، لذلك فضلت عدم إشراكهم أمام البحرين، وتجهيزهم لهذه المباراة".

وأضاف: "استعددنا بشكل جيد والمعنويات مرتفعة، والكل متحمس لأن يلعب المباراة بالشكل المطلوب"، قبل أن يكشف عن الطريقة التي سينتهجها للفوز على "أسود الرافدين"، قائلًا: "على الرغم من أن المنتخب العراقي يمتلك لاعبين جيدين، لكن لا يمكن لنا أن نرضى بالدفاع، لأننا نمتلك قوة هجومية ضاربة، وأنا أعتمد على هذه القوة لمفاجأتهم".

نزار الرشدان: جاهزون لخطف بطاقة التأهل
من جانه، قال نزار الرشدان لاعب منتخب الأردن خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة العراق صعبة على الطرفين، وجاهزون لخطف بطاقة التأهل وإسعاد جمهورنا".

وأضاف: "لا يهمني من سيصعد إلى دور الثمانية أو دور الأربعة، المهم أن يتأهل النشامى إلى الدور المقبل والذي يليه، وسترون في المباراة أداءً مختلفًا للمنتخب الأردني، خصوصًا في الدفاع".

وسيتأهل الفائز من المواجهة العربية الخالصة لملاقاة الفائز من مباراة الإمارات وطاجيكستان، التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب أحمد بن علي في ثمن النهائي أيضًا.

وكان المنتخب الأردني تأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، وذلك عن المجموعة الخامسة، جامعًا 4 نقاط من فوزه على المنتخب الماليزي بأربعة أهداف نظيفة، وتعادله مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام نظيره البحريني بهدف من دون رد، ليحل ثالثًا في المجموعة التي تصدرها المنتخب البحريني بست نقاط، وجاء المنتخب الكوري الجنوبي ثانيًا بخمس نقاط.

بالمقابل، صعد المنتخب العراقي إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف، وعلى المنتخب الياباني بهدفين لهدف، وعلى منتخب فيتنام بثلاثة أهداف لهدفين.
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