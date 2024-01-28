اجتماع إدارة برشلونة مع تشافي ينتهي بقرار حاسم

وكان برشلونة خسر اللقاء بنتيجة 5-3 وابتعد خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الليجا.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، دعا لابورتا إلى اجتماع عاجل عقب الخسارة أمام فياريال حضره النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ومستشار الرئيس إنريك ماسيب، والمسؤول عن فرق الشباب خوان سولير.وكشفت أن الاجتماع عقد في غرفة مجاورة للمنصة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لتحليل ما حدث أمام فياريال، سواء على مستوى اللعب أو قرارات التحكيم.وأشارت إلى أن الاجتماع كان متوترا للغاية لأنه يأتي في وقت حرج عقب خسارة السوبر والخروج من الكأس، وشهد أصواتا طالبت باتخاذ قرار أكثر حزما.وأوضحت أن الاجتماع انتهى إلى قرار دعم استمرار تشافي في الفترة الحاسمة من الموسم الحالي، وخاصة قبل خوض مباراتي نابولي في دوري أبطال أوروبا.وقالت "سبورت": "أكدت الإدارة التنفيذية والرياضية في برشلونة ثقتها في عمل تشافي وجهازه الفني، على الرغم من أن المدرب نفسه ألقى بالقنبلة، وأعلن في المؤتمر الصحفي أنه سيغادر النادي في 30 يونيو/حزيران المقبل".وأبلغ لابورتا، تشافي، بالقرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقده رئيس النادي مع مديري البارسا، باستمراره حتى نهاية الموسم.