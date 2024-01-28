أستراليا تفتتح دور الـ16 بفوز ساحق على إندونيسيا في كأس آسيا

وشهد ستاد حمد بن جاسم مجريات المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأسترالي بأربعة اهداف مقابل لا شيء.وكان المنتخب الأسترالي قد تصدر مجموعته بسبع نقاط ليتأهل الى دور الـ 16، ام منتخب اندونيسيا فقد تأهل الى الادور الاقصائية كافضل ثالث عن مجموعته.وتلعب أستراليا في ربع النهائي الجمعة المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء والتي ستجمع بين السعودية كوريا الجنوبية.وتقام مساء اليوم الأحد المباراة الثانية من الدور ثمن النهائي حيث تلعب الإمارات ضد طاجيكستان.