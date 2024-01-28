قبيل مواجهة الأردن.. أسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم

اختتم المنتخبُ الوطنيّ تحضيراته مساء اليوم الأحد استعدادا لمُواجهةِ المُنتخبِ الأردنيّ يوم غد الاثنين ضمن مبارياتِ الدور ثمن النهائي لمُنافساتِ كأس آسيا 2023 ، في مواجهةٍ يحتضنها ستاد خليفة في الدوحة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم، التي احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وشارك فيها جميعُ اللاعبين، حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، والأعضاء غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر وأحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان". وأضاف البيان أن "مستشار رئيسِ الوزراء للشؤونِ الرياضيّة إياد بنيان تواجد وقدم الدعمَ والإسناد إلى كتيبةِ أسود الرافدين قبلَ المُواجهةِ المُرتقبة غداً".