من الدوحة.. ترقب جماهيري عراقي كبير لمباراة الغد (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً متداولة للجماهير العراقية وهي تستعد لمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني يوم غد.

ويلتقي المنتخب الوطني العراقي في الساعة 2.30 من ظهر يوم غد الاثنين، نظيره الأردني في الدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وأدناه صور الجماهير العراقية..