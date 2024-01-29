"صراع شرس".. العراق يتحدى الأردن لخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس آسيا

ويحتضن استاد خليفة الدولي قمة عربية قوية بين العراق والأردن، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في قطر.وسيرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل والحارس اللون الأصفر، بينما يلبس النشامى الطقم الأحمر الكامل وحراسه اللون الأسود.ويقود المباراة الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني وطاقمه المساعد المكون من الحكم انتون سشيتين وأشلي بيتشام والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم وحكم "الفار" خميس المري ومساعده سلمان فلاحي.وتأهل المنتخب العراقي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأسيوية 2023 في قطر، متصدرا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، فيما صعد المنتخب الأردني لدور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية ضمن أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث.وتسيطر الاثارة والندية علي مباراة الأردن والعراق في صراع شرس لخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا فى قطر.ومن المنتظر أن يختار المدرب خيسوس كاساس تشكيلة العراق ضد الأردن كالتالي:حراسة المرمى: جلال حسنالدفاع: ميرشاس دوسكي - ريبين سولاقا - سعد ناطق - حسين عليالوسط: أمير العماري - أسامة راشد- علي جاسم - زيدان إقبال - إبراهيم بايشالهجوم: أيمن حسينفيما سيبدأ المدرب الحسين عموته بتشكيل الأردن الأتي:حراسة المرمى: يزيد أبو ليلىالدفاع: سالم العجالين - يزن العرب - عبد الله نصيبالوسط: محمود المرضي - رجائي عايد - نزار الرشدان - إحسان حدادالهجوم: علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمريوتعتبر هذه هي المرة الأولى التى يحقق فيها منتخب العراق العلامة الكاملة في دور المجموعات في كأس آسيا، وللمرة الأولى يحقق 3 انتصارات متتالية بالبطولة.وتفوق الجيل الحالى لمنتخب العراق على أسود الرافدين أبطال كأس آسيا 2007 حيث تأهل الفريق وقتها بـ5 نقاط جمعها من الفوز على أستراليا 3-1 والتعادل مع تايلاند 1-1 وعمان بدون أهداف.