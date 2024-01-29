السومرية تنشر تشكيلة العراق الرسمية لمواجهة الأردن

التشكيلة ادناه:

جلال حسن

ريبين سولاقا

سعد ناطق

أحمد يحيى

حسين علي

إبراهيم بايش

أمير العماري

أسامة رشيد

علي جاسم

يوسف الأمين

أيمن حسين

الاحتياط: فرانس ضياء ، علي عدنان ، اكام هاشم ، مهند علي ، زيدان اقبال، بشار رسن ، الان محي الدين ، احمد علي ، زيد تحسين ، ميرخاس دوسكي ، منتظر ماجد ، احمد باسل.ويحتضن استاد خليفة الدولي قمة عربية قوية بين العراق والأردن، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 في قطر.وسيرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل والحارس اللون الأصفر، بينما يلبس النشامى الطقم الأحمر الكامل وحراسه اللون الأسود.ويقود المباراة الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني وطاقمه المساعد المكون من الحكم انتون سشيتين وأشلي بيتشام والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم وحكم "الفار" خميس المري ومساعده سلمان فلاحي.وتأهل المنتخب العراقي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأسيوية 2023 في قطر، متصدرا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، فيما صعد المنتخب الأردني لدور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية ضمن أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث.وتسيطر الاثارة والندية علي مباراة الأردن والعراق في صراع شرس لخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا فى قطر.