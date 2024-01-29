توضيح عن خروج "علي الحمادي" من قائمة مباراة الأردن

وقال التحاد في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، "يغيب لاعبُ مُنتخبنا الوطنيّ «علي الحمادي» عن المُشاركةِ في مباراة اليوم الاثنين أمامَ منتخبِ الأردن، وذلك بعد تعرضه إلى آلامٍ في أسفلِ الظهر في آخر وحدةٍ تدريبيةٍ".وأضاف الاتحاد، "وعلى إثرها فضّل الجهازُ الطبيّ منحه قسطاً من الراحةِ لحين تماثله للشفاءِ، والعودةِ إلى التدريبات".ويواجه المنتخب العراقي اليوم الاثنين منتخب الأردن في إطار الدور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.