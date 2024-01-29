توافد الجماهير العراقية إلى "ملعب خليفة الدولي" لمؤازرة أسود الرافدين (صور)

السومرية نيوز – رياضة



حرصت الجماهير العراقية، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته امام الاردن والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، اليوم الاثنين في الساعة الثانية والنصف.

وثقت عدسة السومرية نيوز، تجمع الجماهير العراقية في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة .