ريال مدريد يحسم "صفقة شتوية".. هذه تفاصيلها

وأكدت صحيفة "آس" أن الحارس الأوكراني صاحب الـ 17 عاما، سيوقع على العقد، والذي سيمتد حتى 2026، بعد غد الأربعاء.وأوضحت أن النادي الملكي توصل لاتفاق مع رايو ماخاداوندا، على ضم الحارس العملاق، البالغ طوله 2.02 متر، والذي يبرز في الكرات الهوائية، وكذلك في التعامل مع الكرة بقدميه.وأضافت أن ريال مدريد يسعى منذ عدة أشهر لحسم الصفقة، لكن المسألة تأجلت حتى هذا الأسبوع، لينضم إلى مواطنه أندري لونين المتألق حاليا في صفوف الملكي.ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 21 مباراة.