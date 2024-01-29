"الأغرب في التاريخ".. طرد ايمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية

ووصفت الصحيفة الإسبانية، إقصاء حسين، بإنه "الطرد الأكثر غرابة في تاريخ"، موضحةً إن الاعب "طُرد بسبب حركة تناول طعام!".فيما علق موقع "سبورت بايبل" البريطاني، على الحالة ذاتها، وقال إن اللاعب العراق طرد بحجة "الإفراط في الاحتفال".وأضاف، إن أيمن حسين سجل هدفا مثيرا، وركض بسرعة إلى أقصى نهاية الملعب للاحتفال مع الآلاف من المشجعين العراقيين، ثم أجرى حسين حركة الأكل بيديه، وهي لفتة لم يكن الحكم علي رضا فغاني سعيدًا بها، ليشهر البطاقة الصفراء الثانية "القاسية للغاية"، في لحظة "حيرت الكثيرين!".وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إن "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف"، مبينا إن "الطرد حدث بعد نفاذ التبديلات لذلك أصبحت الأمور صعبة في المباراة".يذكر أن منتخبنا الوطني ودع بطولة كأس آسيا بعد الخسارة من المنتخب الاردني 3-2 في قمة عربية مثيرة.ويواجه منتخب الأردن منتخب طاجيكستان في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.