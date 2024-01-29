مدرب الارسنال يحسم موقفه من تدريب برشلونة

وأعلن تشافي هيرنانديز يوم السبت الماضي أنه سيستقيل من منصبه بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن ميكيل أرتيتا، وهو أحد خريجي أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، يفكر أيضًا في ترك منصبه مع أرسنال لخلافة تشافي في برشلونة.وبسؤاله عن حقيقة رحيله عن أرسنال هذا الصيف، رد أرتيتا في مؤتمر صحفي قائلا: "من، أنا؟ لا، هذه أخبار كاذبة تماما".وأضاف: "ما قرأته، أنا منزعج حقًا منه، لم أصدق ذلك، لا أعرف ما هو مصدره".وأكد أرتيتا: "أنا في المكان المناسب مع الأشخاص المناسبين وأشعر بالرضا حيال ذلك، أقوم برحلة جميلة مع هذا النادي ولا يزال هناك الكثير للقيام به، ولدي علاقة قوية مع مجلس الإدارة".وأنهى مدرب أرسنال قائلا: "الأمور تأتي بطريقة طبيعية، عندما يحين الوقت المناسب، سنجري مناقشات ونجد أفضل طريقة للتعامل معها".ميكيل أرتيتا بدأ مسيرته كلاعب في برشلونة، لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول للبارسا، وبعد فترة إعارة في باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقل إلى رينجرز وريال سوسيداد وإيفرتون وأرسنال.وبعد اعتزاله كرة القدم، عمل صاحب الـ41 عاما كمدرب مساعد تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، قبل أن يتولى تدريب الجانرز في ديسمبر/كانون الأول 2019.يذكر أن أرتيتا يرتبط بعقد مع أرسنال حتى صيف 2025، أي بنهاية الموسم المقبل.