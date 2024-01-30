محافظ المثنى يعفي عدداً من مديري الدوائر الخدمية ويعين آخرين (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من المحافظ حصلت عليها السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، واستنادا لتعليمات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة التي حددت الوصف الوظيفي لمدراء الدوائر البلدية وتقارير الرقابة المالية الخاصة بهذا الصدد، واستنادا للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب القانون تقرر ما يأتي:*اعفاء حيدر عناد حسين من مهام مدير بلدية السماوة وتكليف (احسان سعد حسون) مديرا لها.*اعفاء (فارس شناوة نايف من مهام مدير بلدية المجد وتكليف علي فرحان لفتة) مديرا لها.*اعفاء محمد حاتم محمد من مهام مدير بلدية الهلال وتكليف (امير فيصل تقي) مديرا لها.*اعفاء (فاضل جبار خشان من مهام مدير بلدية النجمي وتكليف علي حسين هادي) مديرا لها.*اعفاء خضير عرمش (جابر) من مهام مدير بلدية السوير وتكليف احمد موسى راضي) مديرا لها*اعفاء واثق حمزة كريم من مهام مدير بلدية الكرامة وتكليف (احمد ستار فزاع) مديرا لها.الوثيقة ادناه: