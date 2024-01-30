استبعاد "هداف الأردن" عن كأس آسيا.. ماذا حصل في مباراة العراق؟ (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



تداول نشطاء لقطات فيديو تكشف سبب طرد حمزة الدردور مهاجم المنتخب الأردني خلال المباراة مع العراق والتي انتهت بنتيجة 3-2، مساء أمس الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2024.



واثناء المباراة طرد حكم المباراة "الكوبرا" حمزة الدردور من دكة بدلاء النشامى وسط استغراب المتابعين عبر شاشات التليفزيون.



*هذا سبب طرد حمزة الدردور

وكشفت لقطات الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبب طرد حمزة الدردور، الذي حاول الاعتداء على الكادر الفني لمنتخب النشامى، وعلى رأسهم المدير الفني المغربي الحسين عموتة قبل طرده بلحظات.

حتى لو كنت كبتن وخبره مالك حق تطاول ع المدرب والطاقم الفني 🖐️



الاردن يستبعد حمزه الدردور من المنتخب بسبب تصرفاته الولدانيه ،



فكرة انك تروح تحتفل قدام دكة الخصم ما صارت باسوء دوري بالعالم 🙂 pic.twitter.com/AiiGMQMnOR — Dr Azhar Simreen 👑 (@madridistadr1) January 29, 2024



وحسب مصدر مقرب من وفد المنتخب الأردني في الدوحة، فإن انفعال الدردور جاء بسبب شعوره بالتهميش من جانب عموتة الذي رفض إشراكه في المباراة رغم أن المنتخب كان متأخرًا بهدفين لهدف.



وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الدردور طلب من عموتة المشاركة في الدقائق الأخيرة من اللقاء؛ لكن المدرب المغربي تجاهل طلبه الأمر الذي أثار حفيظته وحاول الاعتداء على المدرب المغربي ومساعديه. وحسب مصدر مقرب من وفد المنتخب الأردني في الدوحة، فإن انفعال الدردور جاء بسبب شعوره بالتهميش من جانب عموتة الذي رفض إشراكه في المباراة رغم أن المنتخب كان متأخرًا بهدفين لهدف.وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الدردور طلب من عموتة المشاركة في الدقائق الأخيرة من اللقاء؛ لكن المدرب المغربي تجاهل طلبه الأمر الذي أثار حفيظته وحاول الاعتداء على المدرب المغربي ومساعديه.

وبعدها، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، استبعاد اللاعب حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2023، بعد ساعات قليلة من مباراة العراق في دور الـ16.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا مقتضبًا، قال فيه: "قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا، بعد مخالفة الدردور الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب".



ويعتبر حمزة الدردور الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفًا سجلها في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع منتخب النشامى والتي انطلقت عام 2011.



وافتتح منتخب الأردن مشواره في كأس آسيا 2024، بفوز عريض 4-0 على ماليزيا، وحقق نتيجة لافتة عندما تقدم 2-1 على كوريا الجنوبية حتى الوقت بدل الضائع قبل أن تقتنص الأخيرة التعادل في الرمق الأخير، وأنهى الدور الأول بالخسارة 0-1 أمام البحرين ليتأهل إلى دور الـ16 كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة.



ويعتبر تأهل الأردن إلى الدور ربع النهائي، هو الثالث في تاريخ منتخب الأردن، بعد عامي 2004 و 2001 حينما كانت البطولة تضم 16 منتخبًا، والأول بالنظام الجديد الذي يضم 24 منتخبًا.