الزمالك يقترب من التعاقد مع أيمن حسين.. إليك تفاصيل المفاوضات "المكثفة"

وبحسب قناة النهار، فإن المفاوضات مكثفة في الوقت الحالي، إذْ يرحّب اللاعب للغاية بالصفقة، لكنه يطلب الحصول على 500 ألف دولار كراتب سنوي، وهو ما يسعى الزمالك لتخفيضه.وسجل أيمن حسين ستة أهداف في كأس الأمم الآسيوية المقامة الآن في قطر، وهو هداف البطولة التي غادرها منتخب بلاده أمس بالخسارة أمام الأردن.في السياق ذاته، اقترب اللاعب عبد الله السعيد نجم بيراميدز من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وحسب التقارير، سوف يدفع الزمالك ما يقرب من 10 ملايين جنيه مصري (300 ألف دولار أمريكي) لنادي بيراميدز لإتمام الصفقة في يناير الجاري، بدلًا من ضمه في الصيف المقبل مجانًا.يُذكر أن نادي الزمالك نجح مؤخرًا في إنهاء أزمة منعه من القيد، بعد إنهاء كل قضايا النادي التي صدرت فيها أحكام قضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.