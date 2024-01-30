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هل الحكم الإيراني "حاقد" على اللاعبين العراقيين؟.. فيديوهات توضح ذلك

رياضة

2024-01-30 | 03:42
هل الحكم الإيراني &quot;حاقد&quot; على اللاعبين العراقيين؟.. فيديوهات توضح ذلك
11,565 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شهدت مباراة العراق والأردن في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2024، جدلاً تحكيمياً بعدم طرد أيمن حسين مهاجم "أسود الرافدين" من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغالي، مقابل تجاهل معاقبة لاعبي "النشامى" رغم احتفالهم بالطريقة نفسها، وهي التظاهر بتناول وجبة "المنسف" الشهيرة.

وتأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، على حساب نظيره العراقي، إذ سجل هدفين في الوقت القاتل، قلب بهما تأخره 2-1 إلى فوز 3-2. ويواجه فريق المدرب الحسين عموتة منتخب طاجيكستان، الذي أقصى الإمارات بركلات الترجيح، في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

وسجل يزن النعيمات هدف المباراة الأول للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة، لينطلق من منتصف الملعب ويسدد كرة ساقطة من وضع انفراد استقرت في الشباك.

واحتفل النعيمات مع زملائه بالهدف بالجلوس على العُشب متظاهرين بتناول وجبة المنسف الشهيرة في الأردن، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الأردنية والعراقية. ويبدو أن لاعبي الأردن أردوا من تلك الاحتفالية الرد على هتافات الجماهير العراقية خلال بداية المباراة والتي رددت "واحد اثنين المنسف رايح وين".

*لقطات تدين الحكم الإيراني
بعد مباراة أمس، خرج اللاعب السابق للمنتخب العراقي كرار جاسم وقال، "الحكم الإيراني عنده حقد على العراق وعلى لاعبين العراق واني من كنت العب بنادي استقلال طهران طردني نفس الحكم مرتين من المباراة بدون سبب".
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كما قال نشأت أكرم، "احتفال لاعبي الاردن كان أطول زمنياً حيثُ استغرق دقيقة ونصف من احتفال أيمن حسين الذي استغرق دقيقة و١٥ ثانية، والحكم كان حاقداً على اللاعب ونظر إليه بنظرةِ حقدٍ لم تكن عادلة قطّ.


وأفاد موقع (ورزش سه الرياضية الثالثة) الإيراني، في تقرير له بأن الحكم علي رضا فغاني، كان الوجه الأبرز في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس آسيا بين المنتخبين العراقي والأردني، عندما أشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب العراقي أيمن حسين الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، الأمر الذي غير مسار المباراة لتنتهي بثلاثية أردنية مقابل هدفين فقط للعراقيين الذي غادروا منافسات البطولة بهذه الهزيمة.


وبالإضافة إلى مباراة أمس، اتخذ فغاني أيضاً العديد من القرارات "ظالمة" في منافسات منتخب العراق في السنوات الأخيرة، آخرها في عام 2016 ومباراة تصفيات كأس العالم 2018 أمام أستراليا، والتي فاز بها الكنغر الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء.


وقبل ذلك، أدار فغاني مباراة العراق الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2015 أمام اليابان، والتي خسرها العراق 1-0 في تصفيات كأس العالم 2014، وفي اللقاء الذي أقيم عام 2013، كان الحكم الإيراني نفسه يدير مباراة العراق وأستراليا التي تمكن فيها الأستراليون من الفوز أيضاً.

كما من بين هذه المرات، خروج العراق في 2015 من كأس آسيا، حيث تسبب ذات الحكم بخسارة العراق امام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حيث امتنع الحكم عن طرد لاعب الوسط الكوري بارك يو هو، الذي التحم بقوة مع أمجد كلف، واكتفى بإنذاره، كما امتنع عن احتساب ركلة جزاء للمنتخب العراقي حينها.

وهذه الذكريات المرة من تحكيم فغاني لمباريات المنتخب العراقي والتي كان آخرها طرد اللاعب أيمن حسين وإقصاء العراق من بطولة آسيا، كانت سبباً كافياً ليتعرض حساب فغاني على التواصل الاجتماعي (الانستغرام) للهجوم، وفق التقرير.
وقال مشجعون على المدرجات، انهم كانوا متشائمين من هذا الحكم لانه سبق ان تسبب بخسارة العراق 3 مرات وهذه المرة الرابعة في بطولات كأس اسيا وتصفيات كاس العالم.

*كاساس مدرب العراق ينتقد الحكم الإيراني
من جانبه، انتقد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الحكم الإيراني بسبب طرد أيمن حسين، مؤكداً أن قراره كان سبب الخسارة أمام الأردن.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، خاصة في الشوط الثاني، حتى طرد اللاعب أيمن حسين الذي كان مؤثراً في نتيجة المباراة رغم أن المنتخب العراقي كان الأفضل".

وأضاف كاساس: "توقيت طرد اللاعب في الدقيقة الـ77 جاء في وقت صعب، ولم تكن لدينا أي سبل لإيجاد طرق حل أخرى، لأن المنتخب استكمل كل تبديلاته في المباراة".
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*الصحافة العالمية
اعتبرت صحيفة الـ "آس" الإسبانية، أن حالة إقصاء مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، في مواجهة الأردن بإنها "الأغرب في التاريخ".

صحيفة ذا صن البريطانية قالت ان طرد المهاجم العراقي أيمن حسين بسبب احتفاله الغريب بأكل العشب بعد تسجيله هدفا في كأس آسيا، جميع المشجعين في حيرة من أمرهم بسبب تصرف الحكم.

وبين موقع Sport bible العالمي، "احتفل لاعب العراق ايمن حسين بالأكل بيديه، وهي لفتة لم يكن الحكم علي رضا فغاني سعيداً بها. في الواقع، أعطى فغاني حسين البطاقة الصفراء الثانية القاسية للغاية، وهي اللحظة التي حيرت الكثيرين!.

صرح ماجد الخليفي محلل برنامج المجلس، ان الحكم أخطأ مرتين، مرة في الإنذار الأول كان هناك خطأ لأيمن لم يحتسبه الحكم، والثاني كان طبيعياً كردة فعل لحركة لاعبي الاردن والقرار قاسي جدّاً جدّاً.

أما وسائل اعلام صينية، فقد ذكرت ان بعد هدف العراق الثاني تعرض ايمن حسين للازدواجية من قبل الحكم بسبب احتفال كان مشابهاً تماماً لاحتفال المنتخب الأردني الذي لم يشهر اي بطاقة عليهم.

بينما وسائل الاعلام اليابانية، علقت بالقول، "مضحك ان يتم طردك بسبب اكل العشب، اللاعب الذي هزم اليابان يطرد لأسباب غريبة وغير واضحة". 
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