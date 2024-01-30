هل الحكم الإيراني "حاقد" على اللاعبين العراقيين؟.. فيديوهات توضح ذلك

السومرية نيوز – رياضة



شهدت مباراة العراق والأردن في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2024، جدلاً تحكيمياً بعدم طرد أيمن حسين مهاجم "أسود الرافدين" من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغالي، مقابل تجاهل معاقبة لاعبي "النشامى" رغم احتفالهم بالطريقة نفسها، وهي التظاهر بتناول وجبة "المنسف" الشهيرة.



وتأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، على حساب نظيره العراقي، إذ سجل هدفين في الوقت القاتل، قلب بهما تأخره 2-1 إلى فوز 3-2. ويواجه فريق المدرب الحسين عموتة منتخب طاجيكستان، الذي أقصى الإمارات بركلات الترجيح، في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.



وسجل يزن النعيمات هدف المباراة الأول للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة، لينطلق من منتصف الملعب ويسدد كرة ساقطة من وضع انفراد استقرت في الشباك.



واحتفل النعيمات مع زملائه بالهدف بالجلوس على العُشب متظاهرين بتناول وجبة المنسف الشهيرة في الأردن، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير الأردنية والعراقية. ويبدو أن لاعبي الأردن أردوا من تلك الاحتفالية الرد على هتافات الجماهير العراقية خلال بداية المباراة والتي رددت "واحد اثنين المنسف رايح وين".



*لقطات تدين الحكم الإيراني

بعد مباراة أمس، خرج اللاعب السابق للمنتخب العراقي كرار جاسم وقال، "الحكم الإيراني عنده حقد على العراق وعلى لاعبين العراق واني من كنت العب بنادي استقلال طهران طردني نفس الحكم مرتين من المباراة بدون سبب".

💯اللاعب السابق للمنتخب الوطني كرار جاسم يدلي بشهادته على الحقد الإيراني المتعمد الممارس من قبل الحكم علي رضا افغاني ضد اللاعبين العراقيين، وبناء على ذلك يجب منع تكليف أي حكم ايراني مهما كانت خلفيته من إدارة مباريات للمنتخب الوطني و تقديم شكوى رسمية ضد هذا الحكم الغير مهني! pic.twitter.com/UolRVjhSTm — إبن الليث الابيض (@llytlby15) January 30, 2024

كما قال نشأت أكرم، "احتفال لاعبي الاردن كان أطول زمنياً حيثُ استغرق دقيقة ونصف من احتفال أيمن حسين الذي استغرق دقيقة و١٥ ثانية، والحكم كان حاقداً على اللاعب ونظر إليه بنظرةِ حقدٍ لم تكن عادلة قطّ. كما قال نشأت أكرم، "احتفال لاعبي الاردن كان أطول زمنياً حيثُ استغرق دقيقة ونصف من احتفال أيمن حسين الذي استغرق دقيقة و١٥ ثانية، والحكم كان حاقداً على اللاعب ونظر إليه بنظرةِ حقدٍ لم تكن عادلة قطّ.

مجلس قناة الكاس |

نقاش مثير بين العراقي نشأت أكرم والأردني عثمان حسنات بشأن طريقة احتفال 'المنسف' #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023

#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/btu7RtJDSd — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024



وأفاد موقع (ورزش سه الرياضية الثالثة) الإيراني، في تقرير له بأن الحكم علي رضا فغاني، كان الوجه الأبرز في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس آسيا بين المنتخبين العراقي والأردني، عندما أشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب العراقي أيمن حسين الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، الأمر الذي غير مسار المباراة لتنتهي بثلاثية أردنية مقابل هدفين فقط للعراقيين الذي غادروا منافسات البطولة بهذه الهزيمة. وأفاد موقع (ورزش سه الرياضية الثالثة) الإيراني، في تقرير له بأن الحكم علي رضا فغاني، كان الوجه الأبرز في المباراة التي جرت ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس آسيا بين المنتخبين العراقي والأردني، عندما أشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب العراقي أيمن حسين الذي سجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، الأمر الذي غير مسار المباراة لتنتهي بثلاثية أردنية مقابل هدفين فقط للعراقيين الذي غادروا منافسات البطولة بهذه الهزيمة.

وبذلك فأن الحكم الإيراني يستحق حفلة شتم تبدأ من اليوم تنتهي مع نهاية هذه البطولة،

تابعت اغلب التحليلات ليس هنالك أي عذر و كل الروايات التي تم تداولها عن صواب قراره ضد أيمن في الإنذارين لم تكن صحيحة.#هذا_الحكم_ناقص pic.twitter.com/038BhhkCMx — تقنية عراقية (@iraqitechs) January 29, 2024



وبالإضافة إلى مباراة أمس، اتخذ فغاني أيضاً العديد من القرارات "ظالمة" في منافسات منتخب العراق في السنوات الأخيرة، آخرها في عام 2016 ومباراة تصفيات كأس العالم 2018 أمام أستراليا، والتي فاز بها الكنغر الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء. وبالإضافة إلى مباراة أمس، اتخذ فغاني أيضاً العديد من القرارات "ظالمة" في منافسات منتخب العراق في السنوات الأخيرة، آخرها في عام 2016 ومباراة تصفيات كأس العالم 2018 أمام أستراليا، والتي فاز بها الكنغر الأسترالي بهدفين مقابل لا شيء.

الحكم "علي رضا فغاني" نذالته وظلمه معروف للعراق منذ سنين وأتصور ان أختياره لهذه المباراة لم يأتي صدفة!!!



الفيديو من مباراة العراق مع استراليا سنة 2016 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 البرازيل، وكيف اصدر قراره الظالم بحق العراق.#الحكم_الايراني_قراره_باطل pic.twitter.com/hpr82SuawY — د.علي محسن التميمي (@AIi_altamimi) January 29, 2024



وقبل ذلك، أدار فغاني مباراة العراق الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2015 أمام اليابان، والتي خسرها العراق 1-0 في تصفيات كأس العالم 2014، وفي اللقاء الذي أقيم عام 2013، كان الحكم الإيراني نفسه يدير مباراة العراق وأستراليا التي تمكن فيها الأستراليون من الفوز أيضاً.



كما من بين هذه المرات، خروج العراق في 2015 من كأس آسيا، حيث تسبب ذات الحكم بخسارة العراق امام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حيث امتنع الحكم عن طرد لاعب الوسط الكوري بارك يو هو، الذي التحم بقوة مع أمجد كلف، واكتفى بإنذاره، كما امتنع عن احتساب ركلة جزاء للمنتخب العراقي حينها.



وهذه الذكريات المرة من تحكيم فغاني لمباريات المنتخب العراقي والتي كان آخرها طرد اللاعب أيمن حسين وإقصاء العراق من بطولة آسيا، كانت سبباً كافياً ليتعرض حساب فغاني على التواصل الاجتماعي (الانستغرام) للهجوم، وفق التقرير. وقبل ذلك، أدار فغاني مباراة العراق الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2015 أمام اليابان، والتي خسرها العراق 1-0 في تصفيات كأس العالم 2014، وفي اللقاء الذي أقيم عام 2013، كان الحكم الإيراني نفسه يدير مباراة العراق وأستراليا التي تمكن فيها الأستراليون من الفوز أيضاً.كما من بين هذه المرات، خروج العراق في 2015 من كأس آسيا، حيث تسبب ذات الحكم بخسارة العراق امام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، حيث امتنع الحكم عن طرد لاعب الوسط الكوري بارك يو هو، الذي التحم بقوة مع أمجد كلف، واكتفى بإنذاره، كما امتنع عن احتساب ركلة جزاء للمنتخب العراقي حينها.وهذه الذكريات المرة من تحكيم فغاني لمباريات المنتخب العراقي والتي كان آخرها طرد اللاعب أيمن حسين وإقصاء العراق من بطولة آسيا، كانت سبباً كافياً ليتعرض حساب فغاني على التواصل الاجتماعي (الانستغرام) للهجوم، وفق التقرير.

الحكم الي طرد أيمن نفس الحكم لم يحتسب جزاء للعراق ضد استراليا 2018 الحكم الأيراني pic.twitter.com/SOwXNjC3c0 — طه كريم 🇮🇶💙🇸🇦 (@thkrym22) January 29, 2024

وقال مشجعون على المدرجات، انهم كانوا متشائمين من هذا الحكم لانه سبق ان تسبب بخسارة العراق 3 مرات وهذه المرة الرابعة في بطولات كأس اسيا وتصفيات كاس العالم.



*كاساس مدرب العراق ينتقد الحكم الإيراني

من جانبه، انتقد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الحكم الإيراني بسبب طرد أيمن حسين، مؤكداً أن قراره كان سبب الخسارة أمام الأردن.



وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، خاصة في الشوط الثاني، حتى طرد اللاعب أيمن حسين الذي كان مؤثراً في نتيجة المباراة رغم أن المنتخب العراقي كان الأفضل".



وأضاف كاساس: "توقيت طرد اللاعب في الدقيقة الـ77 جاء في وقت صعب، ولم تكن لدينا أي سبل لإيجاد طرق حل أخرى، لأن المنتخب استكمل كل تبديلاته في المباراة".