تشافي يوجه رسالة لمدرب برشلونة القادم

وقال تشافي في تصريح صحفي: "نصيحتي للمدرب القادم أن يستمتع بالأمر ولكن هذا مستحيل".وأضاف: "صعوبة تدريب برشلونة؟ هذا ما أشعر به. إنه كذلك. يجعلونك تشعر كل يوم بأنك لا قيمة لك، عندما تحدثت مع بيب، قال لي ذلك. رأيت لويس إنريكي يعاني. يجب أن نتأمل. لدينا مشكلة مع متطلبات هذا المنصب. يبدو وكأنك تخاطر بحياتك في كل لحظة. لذلك أقول إنها قاسية، وليست ممتعة".وتحدث تشافي عن موقفه تجاه العودة مرة أخرى إلى البارسا كمدرب قائلًا: "أنا لا أستبعد ذلك. سوف يجدونني متى احتاجوا إلي، لكنهم لا يحتاجون إلي الآن".وأكد تشافي: "قرار استقالتي اتخذته منذ وقت طويل، عملنا لا يحظى بالتقدير الكافي ولهذا السبب قررت الرحيل".وتابع: "التقدير بشكل عام. أعتقد أنه لم يتم تقديره بما فيه الكفاية، وهذا يولد شعورًا بأنه مهما فعلت فإنه لا يتم تقديره. لقد تحملنا الضغط ووصلنا إلى واحدة من أكثر لحظات النادي أهمية. لحظات صعبة، وفضّلت عدم الاستمرار".وختم تشافي حديثه برسالة لجماهير برشلونة: "الوحدة مهمة، هذه رسالة مهمة. في هذه الأوقات الصعبة نحتاج إلى الوحدة بين جميع مشجعي برشلونة. المشجعين لم يخذلونا. وأنا أقدر دعمكم في هذه الأيام بعد إعلاني، يجب أن نسير خطوة بخطوة".