Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون تكشف حصيلة تخص الهجوم على القاعدة الأمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أوزبكستان تضرب موعداً مع قطر في ربع نهائي اسيا

رياضة

2024-01-30 | 08:42
أوزبكستان تضرب موعداً مع قطر في ربع نهائي اسيا
1,275 مشاهدة

بلغت أوزبكستان الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة في قطر بفوزها على تايلاند 2-1، الثلاثاء، على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.

سجل لأوزبكستان عزيز بك توركونبوييف في الدقيقة (37) وأبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة (65)، ولتايلاند سوباتشوك ساراشات في الدقيقة (58).

وضربت أوزبكستان بالتالي موعداً مع قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في الثالث من شباط/فبراير المقبل على استاد البيت. وكانت قطر تغلبت على فلسطين 2-1 الاثنين.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
انتقادات لاذعة لحكم مباراة العراق والأردن
31.42%
09:17 | 2024-01-29
انتقادات لاذعة لحكم مباراة العراق والأردن
09:17 | 2024-01-29
&quot;الأغرب في التاريخ&quot;.. طرد ايمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية
16.96%
12:05 | 2024-01-29
"الأغرب في التاريخ".. طرد ايمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية
12:05 | 2024-01-29
استبعاد &quot;هداف الأردن&quot; عن كأس آسيا.. ماذا حصل في مباراة العراق؟ (فيديو)
13.89%
02:24 | 2024-01-30
استبعاد "هداف الأردن" عن كأس آسيا.. ماذا حصل في مباراة العراق؟ (فيديو)
02:24 | 2024-01-30
صور &quot;حزينة&quot; من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن
13.16%
09:23 | 2024-01-29
صور "حزينة" من مدرجات ملعب مباراة العراق والأردن
09:23 | 2024-01-29
سرق الانتصار.. أول تعليق لكاساس بعد الخروج من كأس آسيا
12.52%
09:16 | 2024-01-29
سرق الانتصار.. أول تعليق لكاساس بعد الخروج من كأس آسيا
09:16 | 2024-01-29
مطار بغداد يوضح سبب إغلاقه وتعليق رحلاته
12.06%
11:07 | 2024-01-29
مطار بغداد يوضح سبب إغلاقه وتعليق رحلاته
11:07 | 2024-01-29
المزيد
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

صراعات مجالس المحافظات تثير التساؤلات
Play
صراعات مجالس المحافظات تثير التساؤلات
05:30 | 2024-01-30
البرلمان يعقد جلسته الثالثة بجدول اعمال خال من فقرة انتخاب الرئيس
Play
البرلمان يعقد جلسته الثالثة بجدول اعمال خال من فقرة انتخاب الرئيس
13:00 | 2024-01-29
الركود يخيم على سوق واسط بعد ارتفاع اسعار البضائع
Play
الركود يخيم على سوق واسط بعد ارتفاع اسعار البضائع
05:30 | 2024-01-29
سريع الدورة يتحول لمسرح حوادث ومناشدات لاتخاذ التدابير المناسبة
Play
سريع الدورة يتحول لمسرح حوادث ومناشدات لاتخاذ التدابير المناسبة
05:00 | 2024-01-29
شوارع بغداد تشهد اختناقات مرورية مستمرة.. ما الحلّ؟
Play
شوارع بغداد تشهد اختناقات مرورية مستمرة.. ما الحلّ؟
04:30 | 2024-01-29
عبدالله ضحية رصاص الاحتفال بفوز المنتخب العراقي
Play
عبدالله ضحية رصاص الاحتفال بفوز المنتخب العراقي
02:00 | 2024-01-29
من الدوحة.. ترقب جماهيري عراقي كبير لمباراة الغد (صور)
Play
من الدوحة.. ترقب جماهيري عراقي كبير لمباراة الغد (صور)
15:55 | 2024-01-28
أوساط نيابية تشكك بنوايا أميركا في سحب قواتها من العراق
Play
أوساط نيابية تشكك بنوايا أميركا في سحب قواتها من العراق
13:00 | 2024-01-28
ما هو سرّ الصيام في الأيام البيض ؟
Play
ما هو سرّ الصيام في الأيام البيض ؟
09:00 | 2024-01-27
بالفيديو: الكلاب السائبة تنتشر داخل الأحياء السكنية في نينوى
Play
بالفيديو: الكلاب السائبة تنتشر داخل الأحياء السكنية في نينوى
06:03 | 2024-01-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.