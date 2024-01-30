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أوزبكستان تضرب موعداً مع قطر في ربع نهائي اسيا
Alsumaria Tv
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بلغت أوزبكستان الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة في قطر بفوزها على تايلاند 2-1، الثلاثاء، على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة.
سجل لأوزبكستان عزيز بك توركونبوييف في الدقيقة (37) وأبوسبيك فايزولاييف في الدقيقة (65)، ولتايلاند سوباتشوك ساراشات في الدقيقة (58).
وضربت أوزبكستان بالتالي موعداً مع قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة في الثالث من شباط/فبراير المقبل على استاد البيت. وكانت قطر تغلبت على فلسطين 2-1 الاثنين.
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