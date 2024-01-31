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بزيادة تقارب 50%.. الإنفاق على انتقالات كرة القدم في 2023 يسجل رقماً قياسياً

رياضة

2024-01-31 | 03:50
بزيادة تقارب 50%.. الإنفاق على انتقالات كرة القدم في 2023 يسجل رقماً قياسياً
373 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بلغ حجم الإنفاق على انتقالات لاعبي كرة القدم حول العالم حداً قياسياً في 2023 بعدما بلغ 9.63 مليون دولار، متجاوزاً الرقم السابق المسجّل في 2019 بأكثر من ملياري دولار، بحسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قال الاتحاد في تقريره إن الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت رقما قياسيا قدره 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زاد الإنفاق على اللاعبين حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1 في المئة مقارنة بعام 2022.

وحطم هذا الرقم أيضا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ بين هذه الحصيلة برقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار بينما حصلت اتحادات أربع دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في عام 2023.

وجاء خلف إنجلترا الأندية السعودية التي حاولت جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد الصفقة الضخمة لضم كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.

وقال الفيفا، "ظهرت أندية سعودية بين الخمسة الأوائل من حيث الإنفاق وذلك لأول مرة بإجمالي بلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 50.4 مليون دولار في عام 2022.

"كانت الأندية الألمانية هي المستفيد الأول من رسوم الانتقال بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم انتقالات في عام ميلادي واحد.

"ومع ذلك، انضمت 3 اتحادات أخرى أيضا إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023 وهي فرنسا (1.19 مليار دولار) وإنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار)".
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