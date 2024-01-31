منتخبنا الوطني للسيدات يعسكر في باريس.. السفارة الفرنسية بالعراق تعلق (صور)

وذكرت السفارة الفرنسية في العراق بتدوينة تابعتها السومرية نيوز: "في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بدعم من سفارة فرنسا، تستعد جميع المعدات الوطنية النسائية الجديدة في فرنسا للمسابقة الدولية الأولى".

Dans le cadre du projet de coopération avec la fédération française de Football soutenu par l'ambassade de France, la toute nouvelle équipe nationale féminine se prépare en France à sa première compétition internationale. pic.twitter.com/bnPVDKPr4j — La France en Irak (@FranceBagdad) January 30, 2024

ويوم أمس، شرع منتخبنا الوطنيّ للسيدات، بمعسكرهِ التدريبي في مجمع (كلير فونتين) شمالي العاصمة الفرنسيّة باريس تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المعسكر يأتي ضمن برنامج بروتوكول التعاون بين الاتحاد العراقيّ لكرة القدم وسفارة جمهوريّة فرنسا في بغداد، حيث يشمل إقامة معسكرات تدريبيّة للمُنتخبات النسويّة للارتقاء بمستوياتِ الملكات الفنيّة واللاعبات".وأضاف أن "عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية (رشا طالب) ورئيس اللجنة النسويّة (نبراس كامل) حضرن التدريبات التي أقيمت بإشرف الملاك التدريبيّ بقيادة المدرب (صالح راضي) ومساعديه (ناجي كاظم) و (وليد ضهد)، ومدرب حراس المرمى (عبد الكريم سهيل) وبمشاركة (26) لاعبة تمّ اختيارهن لتمثيل المنتخب الوطنيّ في الاستحقاقات المقبلة".وبين البيان أن معسكر المنتخب الذي يتضمن وحدتين تدريبيتين يومياً، سيستمر لمدة أسبوع واحد، يعود بعدها المنتخب إلى بغداد قبل أن يدخل معسكراً تدريبياً خارجياً يشمل خوض عدد من المباريات التجريبيّة بهدف الوقوف على جاهزية المنتخب وإمكانيات اللاعبات، على أن يدخل بعدها في منافسات البطولة التي تنطلق في الـ(19) من شهر شباط وتستمر حتى الـ(29) منه وبمشاركة ثمانية منتخبات هي العراق ولبنان والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وغوام والنيبال إضافة إلى السعودية مستضيفة البطولة.