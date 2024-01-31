"نهاية مفجعة".. زيدان اقبال يعلق على خروج العراق من كأس آسيا

وقال إقبال عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "نهاية مفجعة لمسيرتنا، تضيع الكلمات بسبب نتيجة مواجهتنا ضد الأردن، خاصة عندما تكون الأمور خارجة عن سيطرتك".واضاف: "خسارة صعبة للغاية، بعد أن بذلنا كل ما في وسعنا. نحن فريق شاب سيواصل التطور والسعي نحو النجاح".وعاد إقبال إلى مقر إقامته في هولندا ليواصل تدريباته مع فريقه أوتريخت بعد مشاركة لم تكن على مستوى الطموح مع المنتخب العراقي في ظل مشاركته قليلا في أغلب المباريات باستثناء مواجهة فيتنام بدور المجموعات التي لعبها كاملة.ويعد إقبال من العناصر التي يعول عليها مدرب أسود الرافدين، خيسوس كاساس، لكن تداعيات إصابته السابقة جعلته يلعب بشكل محدود ووفق معطيات المباريات وقوة المنافس.وشارك إقبال في 30 دقيقة بالمباراة الأخيرة ضد الأردن التي انتهت (2-3) ليودع مع رفاقه المحفل القاري.