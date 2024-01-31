Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الشرق الأوسط.. حديث أمريكي عن أوضاع قابلة للانفجار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا

رياضة

2024-01-31 | 08:34
الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا
2,041 مشاهدة

تأهل منتخب اليابان إلى ربع نهائي كأس آسيا؛ بعد تغلبه في دور الـ 16 على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وحقق المنتخب الياباني الانتصار على نظيره البحريني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في آخر أيام دور ثمن النهائي من كأس آسيا.

افتتح منتخب اليابان أهداف المباراة عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 31 ثم عزز تقدم الساموراي اللاعب تاكيفوسا كوبو مع الدقيقة 49.

وقلص منتخب البحرين الفارق في الدقيقة 64 من عمر المباراة بهدف ذاتي سجله لاعب اليابان زيون سوزوكي، قبل أن يضيف منتخب الساموراي الثالث عن طريق أويدا في الدقيقة 73.

وينتظر منتخب اليابان منافسه في ربع نهائي كأس أمم آسيا ويقابل الفائز من لقاء ايران ضد سوريا الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في ختام لقاءات دور الـ 16.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
استبعاد &quot;هداف الأردن&quot; عن كأس آسيا.. ماذا حصل في مباراة العراق؟ (فيديو)
22%
02:24 | 2024-01-30
استبعاد "هداف الأردن" عن كأس آسيا.. ماذا حصل في مباراة العراق؟ (فيديو)
02:24 | 2024-01-30
أول تعليق من أيمن حسين بعد حالة الطرد وخروج العراق من آسيا
18.28%
09:00 | 2024-01-30
أول تعليق من أيمن حسين بعد حالة الطرد وخروج العراق من آسيا
09:00 | 2024-01-30
&quot;الأغرب في التاريخ&quot;.. طرد ايمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية
18.01%
12:05 | 2024-01-29
"الأغرب في التاريخ".. طرد ايمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية
12:05 | 2024-01-29
ما حقيقة إيقاف &quot;علي فغاني&quot; عن التحكيم وإعادة مباراة العراق والأردن؟
17.25%
09:06 | 2024-01-31
ما حقيقة إيقاف "علي فغاني" عن التحكيم وإعادة مباراة العراق والأردن؟
09:06 | 2024-01-31
هل الحكم الإيراني &quot;حاقد&quot; على اللاعبين العراقيين؟.. فيديوهات توضح ذلك
12.55%
03:42 | 2024-01-30
هل الحكم الإيراني "حاقد" على اللاعبين العراقيين؟.. فيديوهات توضح ذلك
03:42 | 2024-01-30
بعيداً عن الفضيحة التحكيمية.. إليك أسباب أدت إلى خسارة العراق أمام الأردن
11.91%
02:00 | 2024-01-30
بعيداً عن الفضيحة التحكيمية.. إليك أسباب أدت إلى خسارة العراق أمام الأردن
02:00 | 2024-01-30
المزيد
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بوابة حجز الدولار الالكترونية...باب فرج أم فساد؟
Play
بوابة حجز الدولار الالكترونية...باب فرج أم فساد؟
08:28 | 2024-01-31
إهمال وزير الإعمار لصيانة سريع الشعلة يحوله الى "طريق الموت"
Play
إهمال وزير الإعمار لصيانة سريع الشعلة يحوله الى "طريق الموت"
07:14 | 2024-01-31
أطعمة لنومٍ جيد بعيداً عن الأرق.. فيديو
Play
أطعمة لنومٍ جيد بعيداً عن الأرق.. فيديو
07:01 | 2024-01-31
اغلاق مراكز تجميل غير مرخصة تسببت بتشوهات بين الرجال والنساء
Play
اغلاق مراكز تجميل غير مرخصة تسببت بتشوهات بين الرجال والنساء
05:42 | 2024-01-31
مواطنون يشكون من فساد منصة بيع الدولار
Play
مواطنون يشكون من فساد منصة بيع الدولار
05:00 | 2024-01-31
وزارة التربية تقوم بحملات لترميم المدارس
Play
وزارة التربية تقوم بحملات لترميم المدارس
04:30 | 2024-01-31
أكشاك في محطات الوقود لاصدار البطاقات الالكترونية
Play
أكشاك في محطات الوقود لاصدار البطاقات الالكترونية
04:09 | 2024-01-31
اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الإنشائية في بغداد (فيديو)
Play
اندلاع حريق داخل مخزن للمواد الإنشائية في بغداد (فيديو)
02:58 | 2024-01-31
منصب رئيس البرلمان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية
Play
منصب رئيس البرلمان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية
02:00 | 2024-01-31
صراعات مجالس المحافظات تثير التساؤلات
Play
صراعات مجالس المحافظات تثير التساؤلات
05:30 | 2024-01-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.