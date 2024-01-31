الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا

وحقق المنتخب الياباني الانتصار على نظيره البحريني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في آخر أيام دور ثمن النهائي من كأس آسيا.افتتح منتخب اليابان أهداف المباراة عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 31 ثم عزز تقدم الساموراي اللاعب تاكيفوسا كوبو مع الدقيقة 49.وقلص منتخب البحرين الفارق في الدقيقة 64 من عمر المباراة بهدف ذاتي سجله لاعب اليابان زيون سوزوكي، قبل أن يضيف منتخب الساموراي الثالث عن طريق أويدا في الدقيقة 73.وينتظر منتخب اليابان منافسه في ربع نهائي كأس أمم آسيا ويقابل الفائز من لقاء ايران ضد سوريا الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في ختام لقاءات دور الـ 16.