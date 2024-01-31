خطوة قد تقرب محمد صلاح من العودة إلى ليفربول

وكان صلاح تعرض لإصابة مع منتخب مصر، في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم أفريقيا، أنهت مشواره مبكرًا في البطولة.ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عاد صلاح اليوم الأربعاء، إلى خوض التدريبات الفردية على أرضية الملعب في ليفربول لأول مرة منذ تعرضه للإصابة.ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على شبكة "إكس"، صورة لخوض صلاح التدريبات الفردية.وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، صرح بالأمس في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: "صلاح لا يزال مصابا وليس جاهزًا لهذه المباراة أو المباراة التالية (ضد آرسنال)".وأضاف المدرب الألماني: "صلاح يعاني من إصابة عضلية تستغرق وقتا. كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".يشار إلى أن ليفربول يخوض مباراة صعبة اليوم الأربعاء ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد، في الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.