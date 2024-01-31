موسم الرياض.. صدمة للجماهير بخصوص لقاء ميسي ورونالدو الاخير

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في العاصمة السعودية الرياض، في التاسعة من مساء يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، في ثاني مباريات البطولة الودية، بعد فوز الهلال المثير على إنتر ميامي خلال وقت سابق بنتيجة 4-3.وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال البرتغالي لويس كاسترو إن مواطنه رونالدو لن يشارك أمام ميسي، لافتا إلى أنه "في المرحلة الأخيرة من تعافيه، قبل أن يكون جاهزا للانضمام إلى المجموعة".وبسؤاله عن مدى تأثر النصر بإلغاء الجولة التحضيرية الأخيرة للفريق في الصين، رد بقوله "لقد تضررنا كثيرا من هذا الموقف، كنا نأمل أن نحصل على المزيد من الجاهزية، وكان أمرا سلبيا للغاية خلال فترة التوقف".وكان عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، يتأهبون لمشاهدة ميسي ضد رونالدو في تحد جديد بين اثنين من أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ، لولا إصابة قائد "العالمي" مؤخرا.وحالت إصابة رونالدو دون استكمال النصر برنامجه في الصين خلال الفترة الأخيرة، وقدم اللاعب البرتغالي اعتذارا للجماهير، وتعهد بالعودة مع الفريق إلى هناك مرة أخرى مستقبلا.