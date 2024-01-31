غدا.. شباب العراق يواجه قرغيزستان ودياً

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سبقت التدريبات محاضرةٌ فنيةٌ للجهاز التدريبيّ، وبحُضور جميع اللاعبين، تخللتها تحليل الأداء الفرديّ والجماعي للاعبين، وكيفية تلافي الأخطاء التي حدثت في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما منتخبنا أمامَ الأردن وأمام نادي شاختار دونستك الأوكراني، والعمل على تصحيحها مستقبلاً".وأضاف: "بينما تركزت تدريباتُ عصر اليوم على بعض التمريناتِ البدنيةِ الخفيفة، وكذلك بعض الجوانب التكتيكيّة والخططية والتطبيقات الخاصة من قبل الجهازِ التدريبيّ للاعبين، وغاب عن التدريبات اللاعبان كرار جعفر وعلي كريم اللذان تأكد غيابهما أيضاً عن مباراة الغد أمام قرغيزستان بسبب الإصابة".يُذكر أن منتخبَ الشباب دخلَ في معسكرٍ تدريبيّ في مدينةِ أنطاليا التركية في 20 من الشهر الحالي، وينتهي هذا المعسكرُ في الثالث من الشهر المقبل، حيث تخلله خوض مباراتين أمام الأردن خسرها بهدفين مقابل لا شيء، وفاز في المباراةِ الثانية على نادي شاختار دونستك الأوكراني تحت 20 عاماً، ويختتم مبارياته في معسكره يوم غدٍ الخميس أمامَ منتخبِ شباب قرغيزستان".