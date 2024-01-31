اتهام لإنريكي: يدفع مبابي نحو مغادرة باريس

وأكد دانييل ريولو مقدم البرنامج الرئيسي بشبكة RMC سبورت الفرنسية، أن مبابي منزعج من قرار إنريكي بتوظيفه في مركز رأس الحربة الصريح.وأضاف ريولو: "إنريكي حر فهو المدرب وصاحب القرار في اختيار الطريقة واللاعبين، لكن مبابي لن يشتكي وسيلتزم الصمت لعلمه بأنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم".وأشار إلى أن لويس إنريكي لم يقدم مبررات مقنعة لقراره بتوظيف مبابي كمهاجم صريح، بل يحتقر أسئلة الصحفيين، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.واتهم محلل شبكة RMC سبورت لويس إنريكي بأنه شخص أناني ولا يحترم المشاهدين الذين يدفعون الاشتراكات لمتابعة مباريات الفريق أو الجماهير الحاضرة في المدرجات.ويعتمد مدرب بي إس جي على كيليان مبابي في مركز المهاجم الصريح منذ أواخر تشرين الثاني الماضي.وأثار قرار إنريكي ضجة كبيرة في ظل صرف إدارة النادي لأموال ضخمة لضم الثنائي راندال كولو مواني وجونسالو راموس في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.