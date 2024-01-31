إيران تتغلب على سوريا بصعوبة وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

اقتنص منتخب إيران بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح على سوريا بنتيجة (5-3) اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وامتدت المباراة التي جرت على ملعب عبدالله بن خليفة، لشوطين إضافيين بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي ثم اللجوء لركلات الترجيح. وأهدر اللاعب السوري محمود اليوسف ويتمكن المنتخب الإيراني من تحقيق فوز بشق الأنفس.