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رونالدو وميسي.. الرقصة الأخيرة في الرياض

رياضة

2024-02-01 | 00:37
رونالدو وميسي.. الرقصة الأخيرة في الرياض
408 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تُستأنف مباريات كأس موسم الرياض، عندما يلتقي نادي النصر السعودي مع نظيره إنتر ميامي اليوم الخميس، حيث تتجه الأنظار صوب ملعب المملكة أرينا لمتابعة مباراة اللقاء الذي سيجتمع فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مجددا.

ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة هي الثانية التي تجمع ميسي ورونالدو في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت منافسات كأس موسم الرياض افتتحت يوم الاثنين الماضي، عندما فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بنتيجة 3/4.

وتم وصف المباراة بـ"الرقصة الأخيرة" كونها قد تكون الأخيرة بالفعل في سلسلة اللقاءات التي جمعت النجمين رونالدو وميسي.

وهذه المباراة هي الثانية التي تجمع ميسي ورونالدو في الرياض حيث تواجها العام الماضي في كأس موسم الرياض أيضاً، ووقتها كان ميسي ضمن صفوف باريس سان جيرمان الذي واجه فريق نجوم الهلال والنصر في مباراة حسمها باريس بالفوز 5-4.

كما ستكون مواجهة الأول من فبراير/ شباط الجاري 2024 رقم 38 في تاريخ مواجهات رونالدو وميسي، حيث التقيا في 37 مواجهة سابقة آخرها مباراة العام الماضي في كأس موسم الرياض.

ولم يلعب رونالدو ضد ميسي مباريات ودية مع الأندية من قبل سوى مباراة كأس موسم الرياض العام الماضي، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفاً واحداً.
 


وأثار البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي الجدل حول إمكانية مشاركة رونالدو في هذه المباراة المرتقبة.

وأكد كاسترو في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، أن رونالدو ينفذ حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته العضلية، التي تبعده عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ولم يحسم المدير الفني لفريق النصر السعودي بشكل مؤكد مشاركة رونالدو، ولكن كل المؤشرات تنذر بأنه سيكون حاضراً أمام ليونيل ميسي في ملعب "المملكة أرينا" لتحقق هذه المواجهة المكاسب التسويقية والإعلامية المنتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصولها على حقوق بث مباريات كأس موسم الرياض 2024 بما في ذلك مباراة النصر وإنتر ميامي.

وستنقل المباراة على القناة المفتوحة، كما يمكنك مشاهدتها من خلال قناة MBC بشكل مجاني أيضًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.
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