"الحلم أصبح حقيقة".. فيتور روكي يُعلق على أول أهدافه مع برشلونة

وعرف اللاعب الذي تعاقد معه البارسا الصيف الماضي قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 كمتغيرات، والذي انضم للفريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية، طريق الشباك في سادس ظهور له بقميص "بلوغرانا".وفي تلك المواجهات كان يشارك اللاعب كبديل، ولكنه لم يعرف طريق الشباك، حتى استغل كرة من جواو كانسيلو ليسجل أول أهدافه مع البارسا، ويمنح 3 نقاط غالية لفريقه.وبسؤاله بعد المباراة عن التأقلم على كرة القدم الأوروبية، قال في تصريحات تلفزيونية إن كرة القدم "أكثر سرعة" مقارنة بطريقة اللعب في الدوري البرازيلي، وأكد أن الأمور ستسير على ما يرام" في مرحلته الجديدة مع البارسا.وخسر برشلونة آخر مباراتين في كافة البطولات، أولهما على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.وفي المباراة الماضية، سقط برشلونة على ملعبه وبين جماهيره في سيناريو صادم ودرامي بنتيجة 3-5 أمام فياريال في الدوري المحلي.