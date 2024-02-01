كاساس يغيّر معادلة استمرت مع العراق 10 سنوات.. ما قصة المدربين السابقين؟

ويشرف كاساس على المنتخب العراقي منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتُوّج معه بكأس الخليج "خليجي 25"، كما حقق الفوز على المنتخب الياباني في كأس آسيا 2024 المقامة حاليًا في قطر، بعد عقدة لازمت المنتخب منذ عام 1982.وقال مناجد، إن المنتخب العراقي تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس تغيرت طريقة لعبه للأفضل وأصبحت لديه هوية واضحة، بعدما كان الأداء يقتصر على الكرات الطويلة والاعتماد على الجوانب البدنية والكرات الثابتة وغيرها من أساليب اللعب بسبب ضعف الجوانب الفنية لعدة سنوات"، بحسب winwin.وأضاف: "المدربون العراقيون في السنوات الـ10 الماضية، كانوا يعتمدون على 15 لاعبًا فقط، 11 لاعبًا أساسيًا مع أربعة بدلاء يتم إشراكهم حسب ظروف المباراة ولا يتم اعتماد غيرهم، لكن عندما جاء كاساس تغيرت هذه المعادلة جذريًّا بعدما جرب المدرب 60 لاعبًا، وهذه الحالة لم تحدث في السابق".ونّوه إلى أنّ المنتخب العراقي الحالي تحت إدارة كاساس يمتلك تشكيلتين قويتين، بإمكانه الاعتماد على أي لاعب في حال أصيب أحد اللاعبين أو غاب لأسباب إدارية وما شابه، الجميع شاهد غياب أسامة رشيد عن مواجهة اليابان ليعوّضه فرانس بطرس بطريقة أكثر من رائعة وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.وأضاف: "المدرب كاساس اتخذ قرارات إدارية وفنية حاسمة ولم يسمح لأي شخص بالتدخل في عمله، المدرب يحتاج فقط إلى الصبر وستشاهدون المنتخب العراقي تحت قيادته أقوى وأفضل مع مرور الأيام والأشهر، فالمنتخب الآن ليس كما كان في بطولة كأس الخليج".وأكمل: "الاتحاد العراقي لكرة القدم، قدم بدوره الدعم الممكن لإنجاح مهمة كاساس، العراق ولمدة 12 سنة لم يكن الدوري جيدًا لكن الآن أصبح أقوى وأفضل وهذا الأمر انعكس على لياقة لاعبي المنتخب العراقي بشكل واضح جدًا، ناهيك عن الدعم المادي المتعلق بالمعسكرات التدريبية عالية المستوى في إسبانيا وروسيا والإمارات".ويستمر عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع الاتحاد العراقي لكرة القدم حتى عام 2026، وسيكون قابلًا للتجديد في حال نجح في قيادة العراق للتأهل إلى كأس العالم 2026 أيضًا والتي ستكون في ضيافة الثلاثي، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.