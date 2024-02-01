جوارديولا: كومباني سينتهي به الأمر مدربًا لـ مانشستر سيتي

وجاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي، عن طريق تكتيك جديد لتنفيذ الركلات الحرة، حيث استغل كيفن دي بروين غفلة لاعبي برايتون، ونفذ الركلة بسرعة ناحية جوليان ألفاريز الذي واجه الحارس ووضع الكرة في الشباك.وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها هيئة "بي بي سي": "اليوم جميع الفرق لديها أشخاصاً يركزون على الركلات الثابتة. إنه شيء جيد في كرة القدم الحديثة. لقد فزنا بالكأس على ملعب توتنهام من ركلة ركنية، واليوم تدربنا على ذلك ونجح الأمر".وعن المباراة قال: "بيرنلي ليس فريقًاً يسهل مواجهته، فهو لا يستسلم أبدًا. اليوم فزنا بسبب جودة اللاعبين لدينا، وليس لأننا سيطرنا على كل شيء أو لأننا الأفضل في جميع الجوانب".وأضاف: "لدي شعور بأن بيرنلي لم يحصل على النتيجة التي يستحقها. فيني (مدرب بيرنلي فنسان كومباني) سينتهي هنا عاجلًا أم آجلًا. لدي شعور بأنه سيدرب السيتي. إنه بالفعل مدرب كبير. يمكنك أن ترى الأفكار التي لديهم، والطريقة التي يحاولون بها الدفاع. أنا أحب ما يفعله".