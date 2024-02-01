مبلغ ضخم.. دار مزادات تعرض بيع منديل ميسي "التاريخي" مع برشلونة

السومرية نيوز – رياضة



قالت دار مزادات بونهامز البريطانية، إن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو في عمر 13 عاماً، سيُباع في مزاد في مارس/آذار المقبل، بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).



تم التوقيع على المنديل في ديسمبر/كانون الأول 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي، إضافة إلى وكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد، الهداف التاريخي للنادي.

La serviette emblématique qui a marqué le moment clé de l'histoire du football de Lionel Messi avec le FC Barcelone sera mise aux enchères par la société britannique Bonhams. pic.twitter.com/wDv2mF8SsZ — 𝙕𝙀𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏 (@dyesbro) January 31, 2024



وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد أن وجه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء، بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.



كتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: "إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000، في برشلونة، وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها". وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد أن وجه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء، بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.كتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: "إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000، في برشلونة، وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".