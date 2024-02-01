بالتزامن مع كأس آسيا 2023.. قطر تستضيف بطولة جديدة

وتُعد هذه النسخة الأولى تاريخيًا من بطولة كأس آسيا الإلكترونية، ومن المُتوقع أن تحظى البطولة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، لإقامتها في نفس مكان وتوقيت كأس آسيا لكرة القدم.ووفقًا لما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن البطولة الإلكترونية ستشهد مشاركة 20 فريقًا من 20 دولة مختلفة، على أن يضم كل فريق 3 لاعبين.وتم تقسيم الفرق الـ20 إلى 6 مجموعات؛ بواقع 3 فرق في المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، و4 فرق في المجموعتَين الخامسة والسادسة.ولم تُجرَ قرعة مُخصصة للبطولة؛ حيث تم الاعتماد على نتائج القرعة النهائية لكأس آسيا 2024، لتصبح مجموعات البطولتين واحدة، باستثناء أن هناك 4 منتخبات لن تشارك في النسخة الإلكترونية، وهي الصين من المجموعة الأولى، وأستراليا من المجموعة الثانية، وفلسطين من المجموعة الثالثة، والعراق من المجموعة الرابعة.ولذلك، تتنافس 3 فرق في أول 4 مجموعات، فيما تُقام منافسات آخر مجموعتين بمشاركة 4 فرق، مثلما الحال في بطولة كأس آسيا 2024 لكرة القدم الواقعية.ومن المُقرر أن تُقام منافسات البطولة الإلكترونية على مدار 5 أيام (1- 5 فبراير/ شباط الجاري)؛ حيث تُلعب مباريات دور المجموعات اليوم الخميس 1 فبراير وغدًا الجمعة 2 فبراير، على أن تُجرى منافسات ربع النهائي يوم الأحد 4 فبراير، ونصف النهائي والنهائي يوم الإثنين 5 فبراير، حسب ما أفادت به شركة "كونامي" للرياضات الإلكترونية.يُذكر أن بطولة كأس آسيا 2024 لكرة القدم وصلت منافساتها لعتبة الدور ربع النهائي؛ حيث تأهل إلى هذا الدور منتخبات قطر وأوزبكستان والأردن وطاجيكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وإيران.ومن المُقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى العاشر من فبراير الجاري؛ حيث ستُقام المباراة النهائية على أرضية ملعب "لوسيل" المونديالي.المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان، لبنان.المجموعة الثانية: أوزبكستان، سوريا، الهند.المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ.المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، فيتنام.المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، عُمان.