بـ 200 مليون يورو.. قميص الريال الاغلى في العالم

وكشف النقاب عن راعي جديد للقميص وهو شركة HP التي ستدفع ما يقارب الـ 10 مليون يورو سنوياً وسيكون اجمالي الشركات الراعية هو على النحو التالي:شركة أديداس: 120 مليون يوروشركة طيران الإمارات: 70 مليون يوروهيوليت باكار (HP): 10 مليون يورووبالتالي يكون المجموع: 200 مليون يورو إجمالي الرعاية، وبذلك يحقق ريال مدريد رقم تاريخي لم يسجل من قبل لأي نادي في عالم المستديرة.