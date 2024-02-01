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بـ 200 مليون يورو.. قميص الريال الاغلى في العالم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الخميس، عن راع جديد لقميص النادي الملكي بمبلغ 10 ملايين يورو سنويا.
وكشف النقاب عن راعي جديد للقميص وهو شركة HP التي ستدفع ما يقارب الـ 10 مليون يورو سنوياً وسيكون اجمالي الشركات الراعية هو على النحو التالي:
شركة أديداس: 120 مليون يورو
شركة طيران الإمارات: 70 مليون يورو
هيوليت باكار (HP): 10 مليون يورو
وبالتالي يكون المجموع: 200 مليون يورو إجمالي الرعاية، وبذلك يحقق ريال مدريد رقم تاريخي لم يسجل من قبل لأي نادي في عالم المستديرة.
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