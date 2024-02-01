التشكيلة الأساسية للنصر بموقعة "الرقصة الأخيرة" ضد إنتر ميامي

ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميامي وديا على ملعب "المملكة أرينا"، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض 2024.وتلعب هذه المباراة بعنوان "الرقصة الأخيرة"، حيث كان من المنتظر مواجهة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة إلى أن رونالدو سيغيب عن المباراة بسبب إصابته في الساق.وأكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر أن "رونالدو سيغيب عن المباراة لعدم الجاهزية"، موضحًا أن "الدون يواصل عملية التأهيل".وتأكد غياب رونالدو بعدما أعلن كاسترو تشكيلة النصر، حيث لم يتواجد "صاروخ ماديرا" بالقوام الأساسي أو مقاعد البدلاء.كما تأكد غياب ميسي أيضا عن المباراة، حيث أفادت تقارير صحفية بتعرضه لإصابة على مستوى أوتار الركبة.وشهدت التشكيلة الأساسية للنصر عودة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا للمشاركة للمرة الأولى بعد سنة كاملة غابها بسبب الإصابة على مستوى المرفق.تشكيل النصر لمواجهة إنتر مياميحراسة المرمى: ديفيد أوسبيناخط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليسخط الوسط: عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتشخط الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبدالمجيد العليوة - محمد مران