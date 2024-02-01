تحت أنظار رونالدو.. النصر يكتسح ميامي بمشاركة ميسي

اكتسح النصر نظيره إنتر ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال الجديد، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض الودية، المقامة بالعاصمة السعودية.



وعُرفت المباراة إعلاميًا باسم "الرقصة الأخيرة" كونها آخر صدام بين كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، نظيره في إنتر ميامي.

وغاب رونالدو عن قائمة النصر بسبب الإصابة، التي أبعدته أيضًا عن جولة الفريق التحضيرية في الصين، وأدت لإلغائها، حيث اكتفى بحضور المباراة من المقصورة الرئيسية لملعب "المملكة أرينا".

فيما غاب ميسي عن التشكيل الأساسي، ودخل بديلًا قبل 8 دقائق على النهاية حين كانت النتيجة تشير لتقدم النصر (6-0)، علمًا بأن اسمه لم يكن موجودًا ضمن قائمة البدلاء التي أعلنها النادي الأمريكي قبل المباراة.

وسجل سداسية النصر أوتافيو، وأندرسون تاليسكا (هاتريك)، وإيمريك لابورت، ومحمد مران في الدقائق 3 و10 و12 و51 و68 و73.

ومن المقرر أن يلتقي النصر جاره الهلال على نفس الملعب في المباراة الختامية لكأس موسم الرياض يوم الخميس المقبل.

وسيتوج الفائز بهذه المباراة بطلًا لكأس موسم الرياض، علما بأن الهلال هزم إنتر ميامي في مباراة الافتتاح (4-3) الاثنين الماضي.