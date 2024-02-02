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مواجهات نارية بربع نهائي كأس آسيا.. الأردن يصارع طاجيكستان وأستراليا يلاعب كوريا

رياضة

2024-02-02 | 04:21
مواجهات نارية بربع نهائي كأس آسيا.. الأردن يصارع طاجيكستان وأستراليا يلاعب كوريا
2,652 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق مباريات ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، بلقاء تاريخي بين الأردن وطاجكستان فيما سيحتدم الصراع بين كوريا الجنوبية وأستراليا.

ويواجه منتخب الأردن في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، منتخب طاجيكستان على استاد أحمد بن علي، في إطار ربع نهائي كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

تأهل منتخب الأردن لدور ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز المثير على منتخب العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة العربية التي جمعت المنتخبين في قمة منافسات دور الـ16، فيما تأهل منتخب طاجيكستان لهذا الدور بعد فوزه على الإمارات بفارق ركلات الترجيح 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما 1-1.

*طاجيكستان ضد الأردن
ويتسلح منتخب الأردن بالدعم الجماهير العربى الكبير الموجود في قطر، خاصة بعد خروج العديد من المنتخبات العربية، ويأمل في مواصلة مسيرته بعد الأداء المميز الذى يقدمه منذ بداية البطولة وأصبح أحد المرشحين لتحقيق اللقب.

ونجح الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن في قيادة النشامى للتأهل من المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة ثم التعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، والهزيمة من البحرين بهدف نظيف، ثم الإطاحة بالعراق في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال الحسين عموتة عن مواجهة طاجيكستان: "مرحلة مهمة تفصلنا عن مواجهة نصف النهائي وهى مباراة لن تكون سهلة أمام طاجيكستان، والفرق التي تملك السرعات تسبب لنا مشاكل فنية عديدة وطاجيكستان يملك هذه الميزة وسنحاول منع تقدمهم وتحولاتهم خلال المواجهة".

في المقابل، بدأ منتخب طاجيكستان البطولة بشكل ضعيف عندما سقط في فخ التعادل مع الصين بدون أهداف، ثم الهزيمة من قطر بهدف نظيف، قبل أن يفوز على لبنان بهدفين مقابل هدف، ويتأهل كوصيف للمجموعة الأولى، ويطيح بمنتخب الإمارات بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى.

ويسعى بيتر سيجرت مدرب طاجيكستان في مواصلة انتفاضته بالإطاحة بالمنتخب الأردني والوصول للنصف النهائي، متسلحا باستدعاء عائلات اللاعبين لحضور هذه المواجهة من أجل رفع حالته المعنوية قبل المواجهة المرتقبة.

ويصطدم منتخب أستراليا في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمنتخب كوريا الجنوبية على استاد الجنوب، في إطار منافسات ربع نهائي كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

وتأهل منتخب أستراليا لدور ربع نهائي كأس آسيا بعد الفوز الكبير على منتخب إندونيسيا برباعية نظيفة، فيما جاء تأهل كوريا الجنوبية بعد الفوز على منتخب السعودية 4/ 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

*أستراليا ضد كوريا الجنوبية

ونجح منتخب استراليا في التأهل متصدرا مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الهند بهدفين نظيفين وعلى سوريا بهدف نظيف، ثم التعادل مع أوزبكستان بهدف لمثله، والإطاحة بمنتخب إندونيسيا في دور الـ16.

وأكد جراهام أرنولد مدرب أستراليا، أن مواجهة كوريا الجنوبية تشبه المعركة الكروية نظرا للقوة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الكوري الجنوبى، ولكننا لدينا نقاط قوة نسعى لاستغلالها من أجل الإطاحة بكوريا والتقدم إلى نصف النهائي.

في المقابل، يسعى الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، إلى مواصلة طريقه نحو نصف النهائي بعد الإطاحة بمنتخب السعودية من البطولة، وطالب لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل استمرار خطواته نحو اللقب.

وقال كلينسمان في المؤتمر الصحفى: "سنلعب أمام منتخب كبير ونحترمه كثيرا في مباراة صعبة، ويتميز بالكرات الثابتة وسرعة التحولات الهجومية، وحصول منتخب أستراليا على يوم راحة أكثر لا يهمني، هذا هو الواقع وعلينا تقبله، ومتحمسون للمباراة ولكي تفوز ببطولة بهذا الحجم يجب أن تعاني.. نحن جاهزون للمواجهة".

ونجح منتخب كوريا في التأهل من مجموعته بعدما احتل الوصافة خلف البحرين، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الأردن بهدفين لمثلهما، وأخيرا التعادل مع ماليزيا بثلاثة أهداف لمثلها، قبل الإطاحة بالسعودية بركلات الترجيح من دور الـ16.

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