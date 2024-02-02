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بيلينجهام مهدد بالإيقاف بعد شكوى خيتافي

رياضة

2024-02-02 | 06:58
بيلينجهام مهدد بالإيقاف بعد شكوى خيتافي
255 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقدمت إدارة خيتافي، بطلب إلى رابطة الدوري الإسباني، لفتح تحقيق ضد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، عقب الخسارة 0-2 ضد الملكي في الجولة 20 من عمر الليجا.

وبحسب صحيفة "مترو"، فإن بيلينجهام تدخل على جرينوود لاعب خيتافي، بالقرب من خط التماس، وبعد خروج الكرة، التقطت الكاميرات، نجم الميرنجي وهو يتفوه ببعض الكلمات تجاه جرينوود.

وأضافت الصحيفة، أن جود بيلينجهام وصف ماسون جرينوود بـ"المغتصب".

وطالب مسؤولو خيتافي، مندوب الليجا في المباراة، إدراج ما قاله بيلينجهام في التقرير الرسمي، وهو ما قد يفتح تحقيقاً بعد ذلك.

وأشار التقرير "سيتعرض نجم ريال مدريد للإيقاف عن المباريات، حال تمت إدانته في واقعة ماسون جرينوود".

وانتقل جرينوود إلى خيتافي في صيف 2023، بعدما أجرى ناديه السابق مانشستر يونايتد، تحقيقا داخليا ضده بعد اعتقاله في كانون الثاني 2022 بتهمة محاولة الاغتصاب.

وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جرينوود في شباط الماضي، وكانت إدارة اليونايتد تفكر في إعادة دمجه مرة أخرى مع الفريق، لكن الجماهير عارضت الأمر.
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