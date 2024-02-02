لاول مرة في تاريخه.. الاردن يتأهل إلى نصف نهائي كأس اسيا

حقق المنتخب الاردني فوزاً على نظيره طاجيكستان بهدف نظيف، ليصل الى نصف نهائي بطولة كأس اسيا.

وسجل فاهادات هانونوف هدفاً في مرمى منتخب بلاده طاجيكستان، مانحاً منتخب النشامى هدف المباراة الوحيد.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الاردني إلى نصف نهائي كأس اسيا، لاول مرة في تاريخه.

وسيواجه منتخب الاردن الفائز من مباراة استراليا وكوريا الجنوبية في الدور القادم.