ليفاندوفسكي يعترف: 2023 انطفأ فيها بريقي

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في لحظة ما بالعام الماضي شعرت بأنني ضعيف ليس على المستوى الذهني فقط بل والبدني أيضا".وأضاف المهاجم البولندي: "لقد تراكمت كل الأمور السلبية والسيئة واجتمعت معا مرة واحدة، ولكن هذا لا ينكر أنني ارتكبت أخطاء".وتابع: "لقد انجرفت مع التيار واستغرقت وقتا في محاولة الخروج منه والعودة إلى طبيعتي، ففي كرة القدم ليس من السهل أن تخرج من هذه الحالة في أسبوع أو أسبوعين".وأتم ليفاندوفسكي تصريحاته: "بإمكاني مراجعة ما حققته في الماضي فهو مؤشر أن هناك أوقات جيدة تنتظرني في المستقبل ولكن في عام 2023 انطفأ فيها بريقي".وسجل روبرت ليفاندوفسكي 23 هدفا في 48 مباراة بالعام الماضي، بينما أحرز 17 هدفا في 19 مباراة بقميص الفريق الكتالوني في 2022.