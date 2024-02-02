غوارديولا يعلق على مفاوضات هالاند مع مدريد

وقال المدرب الإسباني إنه ليس لديه انطباع بأن هالاند "غير سعيد"، وذلك ردا على تقارير صحفية إسبانية تشير إلى المهاجم النرويجي غير سعيد في مانشستر.وقال غوارديولا خلال تصريحات إعلامية يوم الجمعة "ليس لدينا انطباع بأنه غير سعيد، ربما الصحافة في إسبانيا لديها معلومات أكثر منا".وانضم هالاند قبل عام ونصف إلى مانشستر سيتي، وفاز الموسم الماضي بثلاثية، وهي الدوري المحلي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل 52 هدفا في 53 مباراة وتوج بالحذاء الذهبي في البريميرليغ، بعدما حقق أرقاما قياسية في عدد الأهداف، وكذلك على مستوى "تشامبيونزليغ".وسجل المهاجم الشاب هذا الموسم 19 هدفا في كل المسابقات، وفاز بمونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي.وتعرض هالاند لإصابة في الساق وغاب عن آخر 10 مباريات لمان سيتي، وعاد للملاعب يوم الأربعاء في الفوز 3-1 على بيرنلي، وهي المباراة التي خاض فيها 20 دقيقة.