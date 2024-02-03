بعد الخروج أمام الأردن.. أعلى 5 لاعبين عراقيين تقييمًا في كأس آسيا

السومرية نيوز – رياضة



قدم المنتخب العراقي مستويات مميزة في بطولة كأس آسيا قطر 2024 الجارية حاليًا في الدوحة وتستمر حتى العاشر من الشهر القادم، رغم خروج الفريق مبكرًا من دور الـ16 على يد المنتخب الأردني.







*أعلى خمسة لاعبين تقييمًا في المنتخب العراقي

أعلى خمسة لاعبين عراقيين تقييمًا في بطولة كأس آسيا 2024 وفق إحصاءات موقع "sofascore" العالمي ونشرها winwin:



*أيمن حسين

حصد مهاجم المنتخب العراقي والقوة الجوية أيمن حسين، التقييم الأعلى بين لاعبي المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا بحصوله على تقييم 7.75 من 10.



هذه البطولة كانت استثنائية بالنسبة للاعب أيمن حسين؛ إذ سجل فيها 6 أهداف في 4 مباريات، بواقع هدف في شباك إندونيسيا وهدفين في شباك اليابان وهدفين أيضًا في شباك فيتنام وهدف في شباك الأردن، ويتصدر حتى الآن ترتيب هدافي البطولة رغم خروج العراق، ما يبرر اختياره ليكون صاحب التقييم الأعلى في كتيبة أسود الرافدين. وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية انقلبت نتيجتها في ظرف دقيقة واحدة وشهدت حالة طرد "ظالمة" لهداف كأس آسيا أيمن حسين.أعلى خمسة لاعبين عراقيين تقييمًا في بطولة كأس آسيا 2024 وفق إحصاءات موقع "sofascore" العالمي ونشرها winwin:حصد مهاجم المنتخب العراقي والقوة الجوية أيمن حسين، التقييم الأعلى بين لاعبي المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا بحصوله على تقييم 7.75 من 10.هذه البطولة كانت استثنائية بالنسبة للاعب أيمن حسين؛ إذ سجل فيها 6 أهداف في 4 مباريات، بواقع هدف في شباك إندونيسيا وهدفين في شباك اليابان وهدفين أيضًا في شباك فيتنام وهدف في شباك الأردن، ويتصدر حتى الآن ترتيب هدافي البطولة رغم خروج العراق، ما يبرر اختياره ليكون صاحب التقييم الأعلى في كتيبة أسود الرافدين.



*علي جاسم

الشاب المتوهج علي جاسم، الذي يلعب أيضًا في صفوف القوة الجوية، حصل على ثاني أعلى تقييم في المنتخب العراقي؛ نظرًا لمستوياته والجهود الكبيرة التي بذلها، وتسببت بمنحه تقييمًا بـ7.73 من 10.



علي جاسم، خاض 4 مواجهات في بطولة كأس آسيا وكان علامة فارقة في تشكيلة المنتخب العراقي، الشاب البالغ من العمر 20 عامًا كان يدافع ويهاجم في نفس الوقت وهو الورقة الأبرز في تشكيلة المنتخب العراقي؛ لصناعته أربعة أهداف لزملائه في البطولة، لينقل توهجه من دوري أبطال آسيا مع الصقور إلى كأس آسيا مع أسود الرافدين. الشاب المتوهج علي جاسم، الذي يلعب أيضًا في صفوف القوة الجوية، حصل على ثاني أعلى تقييم في المنتخب العراقي؛ نظرًا لمستوياته والجهود الكبيرة التي بذلها، وتسببت بمنحه تقييمًا بـ7.73 من 10.علي جاسم، خاض 4 مواجهات في بطولة كأس آسيا وكان علامة فارقة في تشكيلة المنتخب العراقي، الشاب البالغ من العمر 20 عامًا كان يدافع ويهاجم في نفس الوقت وهو الورقة الأبرز في تشكيلة المنتخب العراقي؛ لصناعته أربعة أهداف لزملائه في البطولة، لينقل توهجه من دوري أبطال آسيا مع الصقور إلى كأس آسيا مع أسود الرافدين.



*سعد ناطق

المدافع السابق لفريق أبها السعودي، سعد ناطق، أحد أهم نجوم المنتخب العراقي، المدافع الصلب حصد تقييمًا بلغ 7.20 من 10 في كأس آسيا 2024.



ناطق بالإضافة إلى أدواره الدفاعية، كان خطرًا على المنافسين بسبب كراته الرأسية التي تكللت إحداها بهدف في شباك الأردن بمباراة دور الـ16، هذا الهدف عزز نقاطه التي حصدها لكونه مدافعًا متميزًا قطع الهجمات ووقف أمام منافسيه لحماية مرمى أسود الرافدين في 3 مباريات من أصل 4، إذ لم يشركه المدرب خيسوس كاساس في مباراة فيتنام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. المدافع السابق لفريق أبها السعودي، سعد ناطق، أحد أهم نجوم المنتخب العراقي، المدافع الصلب حصد تقييمًا بلغ 7.20 من 10 في كأس آسيا 2024.ناطق بالإضافة إلى أدواره الدفاعية، كان خطرًا على المنافسين بسبب كراته الرأسية التي تكللت إحداها بهدف في شباك الأردن بمباراة دور الـ16، هذا الهدف عزز نقاطه التي حصدها لكونه مدافعًا متميزًا قطع الهجمات ووقف أمام منافسيه لحماية مرمى أسود الرافدين في 3 مباريات من أصل 4، إذ لم يشركه المدرب خيسوس كاساس في مباراة فيتنام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.



*ميرخاس دوسكي

الجناح الأيسر المحترف في صفوف فريق سلوفاكو التشيكي، ميرخاس دوسكي، أظهر إمكانات مميزة في بطولة كأس آسيا بحصده 6.95 من 10.



المدافع البالغ من العمر 24 عامًا كان مؤثرًا في كل مباراة يشركه بها المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ كان شعلة من النشاط في الجهة اليسرى للمنتخب العراقي وكان خير سند لزميله علي جاسم من خلال الزيادة العددية في الأمام والكرات العرضية المتقنة، ليسجل حضورًا مميزًا سيظل عالقًا في ذاكرة الجماهير العراقية. الجناح الأيسر المحترف في صفوف فريق سلوفاكو التشيكي، ميرخاس دوسكي، أظهر إمكانات مميزة في بطولة كأس آسيا بحصده 6.95 من 10.المدافع البالغ من العمر 24 عامًا كان مؤثرًا في كل مباراة يشركه بها المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ كان شعلة من النشاط في الجهة اليسرى للمنتخب العراقي وكان خير سند لزميله علي جاسم من خلال الزيادة العددية في الأمام والكرات العرضية المتقنة، ليسجل حضورًا مميزًا سيظل عالقًا في ذاكرة الجماهير العراقية.

*أسامة رشيد

لاعب وسط الملعب المحترف في صفوف فريق فيتزيلا البرتغالي أسامة رشيد، كان أيضًا من أبرز لاعبي المنتخب العراقي في كأس آسيا ليحصد تقييمًا بلغ 6.90 من 10.



وشارك رشيد في 4 مباريات مع أسود الرافدين، سجل خلالها هدفًا على المنتخب الإندونيسي في المباراة الأولى للعراق بالبطولة، إذ أعاد اللاعب اكتشاف نفسه مجددًا مع كاساس وخاصة مع الثقة الكبيرة التي حصل عليها من المدرب، لأنه كان أساسيًا في جميع مباريات العراق باستثناء مباراة اليابان التي شارك فيها بديلًا، بسبب الظرف العائلي الذي دفعه لمغادرة وفد المنتخب العراقي والتوجه للبرتغال؛ حيث رُزق مولوده الجديد.