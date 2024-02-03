الصيف المقبل.. برشلونة يتجه نحو إجراء ثورة في قائمة الفريق

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة بحاجة لإجراء الثورة الثانية في عهد الرئيس خوان لابورتا، إذا أراد إعادة بناء الفريق في الصيف المقبل.وأشارت إلى أن إجراء الثورة يحتاج للأموال، وهذه إحدى المعضلات الكبرى التي تواجه البلوجرانا، خصوصا إذا فشلت الإدارة في بيع الاستوديهات.وكشفت أن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة لجميع لاعبيه تقريبا في الصيف المقبل، لأنه يدرك ضرورة إجراء الثورة.وأوضحت أن رونالد أراوخو يعد أكبر الملفات الجدلية داخل برشلونة، لأنه من اللاعبين الأساسيين في الفريق، كما أن بيعه سيمنح النادي ما يقرب من 100 مليون يورو.وذكرت أن بايرن ميونخ استسلم أمام أراوخو في الشتاء، لكن البافاري ومانشستر يونايتد سيعودان بقوة من أجل اللاعب في الصيف المقبل.وقالت "سبورت" إن الخطة الأولية لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، تعتمد على بيع لاعبين ليسوا أساسيين.لكن، المشكلة ستكون وجود توقعات بعدم حصول البارسا على عروض جيدة من أجلهم، وبالتالي سينتقل النادي إلى المرحلة التالية ببيع اللاعبين الأساسيين.وأضافت أن للتعاقد مع لاعبين جدد يجب على برشلونة تحقيق عائدات من البيع في الصيف المقبل تفوق التي سيتم إنفاقها على الصفقات.وإذا نجح برشلونة في بيع الاستديوهات، وقتها سيستطيع استغلال أموال الراحلين بأكملها للتعاقد مع لاعبين جدد.